Як легко прокидатись щоранку: 6 порад для гарного та продуктивного дня

Щоранку вам важко підняти голову з подушки? Ви декілька разів відкладаєте будильник, а потім не встигаєте на роботу чи навчання? Не хвилюйтеся, адже UAportal підготував 6 порад, які допоможуть вам розпочати свій день з енергією та позитивом.

Одна склянка води зранку

Випивши склянку води одразу після пробудження, ви відновите водний баланс організму після нічного сну. Опісля дуже важливо з’їсти повноцінний сніданок. Збалансоване харчування вранці може забезпечити людину енергією на весь день.

Робіть розминку

Швидка прогулянка, заняття йогою або повноцінне тренування можуть покращити настрій і підвищити продуктивність.

Не поспішайте

Кілька хвилин вранці, присвячені диханню та очищенню розуму, допоможуть зменшити стрес і покращити загальне самопочуття. Окрім цього, не перевіряйте вранці телефон або електронну пошту. Натомість дайте собі трохи часу, щоб легко ввійти в щоденну рутину без надмірних відволікань.

Створіть позитивну атмосферу

Щоб підняти собі настрій, ввімкніть підбадьорливу музику або подкасти під час ранкових справ. Це зарядить вас додатковою енергією.

Висипайтеся

Щоночі намагайтеся спати близько 7-9 годин. Це допоможе потім прокидатися бадьорими й готовими до нового дня.

Не вимикайте будильника

Якщо ви поставите будильник на повтор, то це може спровокувати втому та пригнічення. Натомість краще встановити дзвіночок на час, коли дійсно потрібно прокинутися. Це допоможе вдало розпочати день з відчуттям мети.

Раніше, UaPortal поділився, як менше стресувати.

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