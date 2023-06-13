Як легко видалити плями від полуниці з одягу та не пошкодити тканину

Полуниця може залишати на одязі неприємні плями, які важко забрати. UAportal підготував кілька корисних порад з прання, які допоможуть впоратися з упертими плямами від полуничного соку як на білому, так і кольоровому одязі.

Натуральні тканини, такі як бавовна та льон, зазвичай витримують більш високі температури, тоді як синтетичні тканини можуть бути більш делікатними та схильними до пошкодження у гарячій воді.

Для прання білого одягу можна застосувати хитромудрий трюк із окропом. Просто налийте гарячу воду в ємність, занурте у неї забруднену річ і залиште на деякий час. Тепло води створить своє чаклунство, і пляма від полуниці зникне без особливих зусиль.

Не потрібно терти чи чистити, оскільки пляма не пошириться далі. Уникайте використання мила, так як воно може взаємодіяти з кислотною природою плями і зробити його більш глибоко в'їли в тканину.

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Багато хто радить замочити забруднену річ у молоці, сироватці чи кефірі на кілька годин. Після цього ретельно прополощіть річ і приступайте до звичайного ручного або машинного прання.

Білий оцет та харчова сода – популярний дует народних засобів – також може бути ефективним. Насипте харчову соду прямо на пляму і полийте її оцтом (або лимонним соком). Суміш викликає пінну реакцію, яка допоможе вивести пляму.

Якщо пляма ще не встигла глибоко проникнути у волокна тканини, у місцевій аптеці можна знайти доступний та недорогий засіб – гліцерин. Змішайте гліцерин із яєчним жовтком, нанесіть суміш на пляму і залиште на годину. Потім випрати одяг, як завжди.

Сіль, основний продукт домашнього побуту, також може допомогти у видаленні плям. Зробіть суміш, змішавши одну столову ложку солі зі столовою ложкою кип'яченої води. Нанесіть сольову пасту на пляму, залиште на 15 хвилин, потім ретельно прополощіть.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко вивести плями від соку з одягу

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