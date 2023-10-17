Як легко усунути засмічення в туалеті: п'ять перевірених способів

UAportal підготував цінну інформацію про те, як усунути засмічення в туалеті. Дізнайтеся про методи та варіанти, які ефективно діють і дозволяють швидко вирішити цю проблему.

Скористайтесь вантузом

Одним з ефективних методів швидкого усунення засмічення в туалеті є використання вантуза. Переконайтеся, що гумова чаша вантуза повністю закриває зливний отвір, щоб створити ущільнення, і міцно тримайте ручку. Інтенсивно занурюйте його вгору і вниз, щоб усунути засмічення.

Приготуйте суміш з харчової соди та оцту

Ще один варіант усунення засмічення унітаза – використання суміші харчової соди та оцту. Почніть з того, що засипте в унітаз одну склянку соди, а потім додайте дві склянки оцту.

Дайте суміші настоятися близько пів години, щоб вона вступила в реакцію і розбила засмічення. Змийте унітаз як зазвичай, щоб перевірити, чи проблема усунута.

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Спробуйте туалетний шнек

Якщо засмічення в туалеті спричинене твердими відходами або туалетним папером, можна спробувати використати туалетний шнек або зливну змійку. Вставте довгий гнучкий кабель шнека в зливний отвір унітаза і поверніть ручку за годинниковою стрілкою.

Придбайте спеціальний засіб

Якщо попередні методи не допомогли усунути засмічення, в крайньому разі скористайтеся хімічним засобом для прочищення каналізації, спеціально розробленим для туалетів. Уважно дотримуйтесь інструкцій, оскільки ці засоби часто містять агресивні хімічні речовини.

Одягніть захисне спорядження, наприклад, рукавички та окуляри, а також добре провітріть ванну кімнату. Налийте рекомендовану кількість засобу для чищення в унітаз і залиште його на певний час, а потім змийте, щоб перевірити, чи усунуто засмічення.

Зверніться до сантехніка

У деяких випадках зняття унітаза і доступ до зливу знизу може бути єдиним рішенням для усунення сильного засмічення. Рекомендуємо звернутися до професійного сантехніка, а не намагатися виконати це завдання самостійно, оскільки для цього потрібні спеціальні інструменти та знання.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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