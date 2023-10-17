Как легко устранить засор в туалете: пять проверенных способов

UAportal подготовил ценную информацию о том, как устранить засор в туалете. Узнайте методы и варианты, которые эффективно действуют и позволяют быстро решить эту проблему.

Воспользуйтесь вантузом

Одним из эффективных методов быстрого устранения засоров в туалете является использование вантуза. Убедитесь, что резиновая чаша вантуза полностью закрывает сливное отверстие, чтобы создать уплотнение, и крепко держите ручку. Интенсивно погружайте его вверх и вниз, чтобы устранить засор.

Приготовьте смесь из пищевой соды и уксуса

Еще один вариант устранения засорения унитаза – использование смеси пищевой соды и уксуса. Начните с того, что засыпьте в унитаз один стакан соды, а затем добавьте два стакана уксуса.

Дайте смеси настояться около полу часа, чтобы она вступила в реакцию и разбила засор. Смойте унитаз, как обычно, чтобы проверить, устранена ли проблема.

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Попробуйте туалетный шнек

Если засор в туалете вызван твердыми отходами или туалетной бумагой, можно попробовать использовать туалетный шнек или сливную змейку. Вставьте длинный гибкий кабель шнека в сливное отверстие унитаза и поверните ручку по часовой стрелке.

Купите специальное средство

Если предыдущие методы не помогли устранить засор, по крайней мере воспользуйтесь химическим средством для прочистки канализации, специально разработанным для туалетов. Внимательно следуйте инструкциям, поскольку эти средства часто содержат агрессивные химические вещества.

Наденьте защитное снаряжение, например перчатки и очки, а также хорошо проветрите ванную комнату. Налейте рекомендуемое количество чистящего средства в унитаз и оставьте его на определенное время, а затем смойте, чтобы проверить, устранено ли засорение.

Обратитесь в сантехнику

В некоторых случаях снятие унитаза и доступ к сливу снизу может являться единственным решением для устранения сильного засорения. Рекомендуем обратиться к профессиональному сантехнику, а не пытаться выполнить эту задачу самостоятельно, поскольку для этого требуются специальные инструменты и знания.

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