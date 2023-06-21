Як легко повернути білий колір пожовклій постільній білизні: дієві поради

Збереження первозданної білизни постільної білизни може бути непростим завданням, оскільки часто піддається пожовтінню. UAportal підготував вичерпне керівництво про те, як видалити жовтизну з наволочок та простирадлом, використовуючи легкодоступні інгредієнти та прості у виконанні методи.

Відбілювання за допомогою відбілювача та тетраборату

Для досягнення чудових результатів у відбілюванні білих простирадл найефективнішим методом є замочування їх у суміші відбілювача. Виконавши наступні дії, ваша постільна білизна знову набуде свіжого білого кольору:

1. Зберіть необхідні інгредієнти: пральний порошок, миття посуду, відбілювач тканини і тетраборат натрію.

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2. Для повного завантаження білизни (5-7 кг) змішайте пів чашки тетраборату натрію з однією чашкою кожного з інших інгредієнтів.

3. Підготуйте великий таз і помістіть у нього простирадла та наволочки.

4. Залийте постільну білизну окропом і додайте сухі інгредієнти разом з відбілювачем. Перемішайте розчин.

5. Дайте тканині просочитися розчином протягом 30 хвилин.

6. Після цього періть постільну білизну в пральній машині при звичайному циклі прання з наступними двома полосканнями.

Відбілювання за допомогою харчової соди та аміаку

Альтернативний підхід до відбілювання пожовклої білизни полягає у створенні суміші харчової соди та аміаку, яка може відновити початковий колір, не завдаючи шкоди. Ось що вам потрібно зробити:

1. Розчиніть 5 столових ложок харчової соди та 2 столові ложки нашатирного спирту у п'яти літрах теплої води.

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2. Занурте постільну білизну в суміш, регулюючи час замочування залежно від ступеня пожовтіння. Для легкого знебарвлення достатньо кількох годин, а сильно забруднені або повністю пожовклі простирадла слід замочувати на ніч.

3. Після закінчення необхідного часу замочування виперіть білизну в машині і двічі прополощіть, щоб видалити залишки засобу.

Машинне відбілювання

Для тих, хто шукає зручніший варіант, підійде машинне відбілювання з використанням кисневого відбілювача. Виконайте наступні дії:

1. Придбайте кисневий відбілювач, що підходить як для білих, так і кольорових тканин.

2. При необхідності змішайте кисневий відбілювач із звичайним пральним порошком.

3. Встановіть температуру води 60°C або вище, якщо вона дозволена виробником білизни для глибокого очищення.

4. Виперіть білизну, як завжди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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