Як знайти спільну мову з підлітком: три секретні прийоми

UAportal підготував практичні поради для спілкування з підлітками. Ці прийоми ґрунтуються на дослідженнях і реальному досвіді, і вони допоможуть ефективніше вести розмову з підлітком.

Активне слухання

Активне слухання – одна з найефективніших тактик спілкування. Вона полягає в тому, щоб приділяти повну увагу словам підлітків, не перебиваючи і не засуджуючи. Проявляйте щирий інтерес до їхніх думок і почуттів та підтверджуйте їхній досвід.

Дайте змогу підліткам повністю висловитися, перш ніж пропонувати щось своє. Шляхом зацікавленого вислуховування можна створити безпечний простір для відкритого спілкування та побудувати довірливі стосунки з підлітком.

Емпатія та розуміння

Підходити до розмови з емпатією та розумінням є надзвичайно важливим у спілкуванні з молоддю. Поставте себе на їхнє місце і спробуйте подивитися на речі з їхньої точки зору. Слід поважати їхні почуття та підтверджувати їхній досвід, навіть якщо не погоджуєтесь з ними.

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Не відкидайте їхні емоції та не применшуйте їхні проблеми. Це може забезпечити сприятливе середовище, в якому підліток відчує, що його почули і цінують.

Відкрите та неупереджене спілкування

Підтримувати відкрите та неупереджене спілкування є важливим для ефективної розмови з підлітками. Створіть безпечний простір, де вони почуватимуться комфортно, не боячись критики чи покарання. Уникайте припущень і поспішних висновків.

Замість цього ставте відкриті запитання, щоб заохотити їх ділитися своїми думками та почуттями. Будьте терплячими і дозвольте їм повністю висловитися, навіть якщо їхні думки відрізняються від ваших. Так можна сприяти здоровому діалогу і зміцнюєте стосунки з дитиною.

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