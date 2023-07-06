Як накачати ідеальний прес: три ефективні вправи для швидких результатів

Ідеальний прес – це мета, багатьох людей, які хочуть мати струнке та здорове тіло. UAportal порекомендував вправи, які допоможуть вам досягти омріяної форми.

Планка

Планка – це дуже ефективна вправа для розвитку м'язів живота та зміцнення каркаса тіла в цілому. Її перевагою є універсальність, адже, в ході виконання навантаження, залучаються різні групи м'язів залежно від варіації планки.

Почніть із традиційної стійки на передпліччях, утримуючи тіло в прямому положенні від 30 секунд до хвилини.Згодом спробуйте бічну планку, в якій будете балансувати на одному передпліччі та бокових сторонах ніг, щоб, працювали косі м'язи. До того ж є ще один варіант – стояти в планці, піднімаючи при цьому кожну ногу по черзі, щоб задіяти м'язи корпусу.

Велосипедні вправи

Велосипедні вправи – це чудове навантаження на косі, а також верхні та нижні м'язи живота. Лежіть на спині, тримайте руки за головою, ноги підняті над землею, коліна зігнуті під кутом 90 градусів. По черзі підтягуйте лівий лікоть до правого коліна, одночасно розгинаючи ліву ногу, потім повторіть те саме на протилежному боці. Виконуючи вправу, концентруйтеся на роботі м'язів преса.

Підйом угору

Це динамічна вправа, яка не тільки опрацьовує м'язи преса, але й залучає до роботи все тіло, забезпечуючи серцево-судинне та силове тренування. Почніть із віджимань із повністю витягнутими руками. Підведіть одне коліно до грудей, потім швидко поміняйте його та підведіть протилежне коліно вперед, одночасно відводячи іншу ногу назад. Продовжуйте чергування у швидкому та контрольованому темпі, зберігаючи напружене положення корпусу протягом усього часу.

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