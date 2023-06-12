Як написати ідеальне резюме: поради від роботодавців

UAportal підготував докладний посібник, який допоможе скласти вражаюче резюме. Воно приверне увагу рекрутерів та підвищить шанси на отримання роботи мрії.

Підберіть резюме відповідно до опису вакансії

Уважно вивчіть опис вакансії та визначте основні необхідні навички та кваліфікацію. Виділіть їх у своєму резюме та переконайтеся, що вони на видному місці та відповідають очікуванням роботодавця. Склавши резюме відповідно до вимог, ви продемонструєте свою відповідність до конкретної посади та підвищите шанси на те, що вас помітять рекрутери.

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Демонструйте свої досягнення

Замість просто перераховувати свої обов'язки, зосередьтеся на демонстрації своїх досягнень і кількісних результатів. Роботодавців цікавить, чого ви досягли та який вплив зробили на попередніх посадах. Використовуйте марковані пункти, щоб підкреслити конкретні досягнення, такі як перевищення планових показників, реалізація успішних проєктів або отримання похвальних відгуків. По можливості вказуйте кількісні показники ваших досягнень, щоб надати конкретні докази ваших можливостей.

Підкресліть навики, що переносяться.

Навички, що переносяться – це ті здібності, які можна застосовувати в різних ролях і галузях. До таких навичок належать комунікація, вирішення проблем, лідерство, робота в команді та адаптивність. Незалежно від вашого професійного досвіду, підкреслення цих переносних навичок в резюме може зробити вас сильним кандидатом на різні посади. Наведіть приклади того, як ви використовували ці навички у попередньому досвіді, щоб продемонструвати свою універсальність та цінність як працівника.

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Підкресліть відповідну освіту та підготовку

Включіть у резюме відомості про свою освіту та відповідні програми навчання або сертифікації. Почніть із найвищого рівня освіти та рухайтеся у зворотному напрямку. Згадайте всі ступені, дипломи або сертифікати, які безпосередньо стосуються посади. Крім того, вкажіть будь-які курси підвищення кваліфікації або семінари, які демонструють ваше прагнення до постійного навчання та вдосконалення.

Приділіть увагу форматуванню та дизайну

Хоча зміст вашого резюме має вирішальне значення, загальна презентація також має важливість. Використовуйте чистий та професійний формат із послідовними шрифтами та правильними інтервалами. Виберіть шрифт, який легко читається, наприклад, Arial або Calibri, та підтримуйте розмір шрифту між 10 та 12 пунктами. Для виділення важливої інформації використовуйте буліти, жирний шрифт та курсив. Уникайте використання надмірних кольорів, графіки або незвичайних шрифтів, які можуть відволікати від змісту.

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