Як наточити ножиці в домашніх умовах: Ефективні поради

UAportal підготував поради, як наточити ножиці в домашніх умовах. Дізнайтеся, як це зробити за допомогою народних методів.

Дно склянки

Для цього необхідно розібрати ножиці, зафіксувати одне лезо і ковзати їм сюди-туди по скошеному краю перевернутої склянки.

Наждачний папір

Складіть наждачний папір навпіл, зернистою поверхнею назовні. Після чого зробіть декілька надрізів ножицями.

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Алюмінієва фольга

За відсутності наждачного паперу альтернативним методом заточування ножиць є використання алюмінієвої фольги. Склавши лист фольги в кілька шарів і потім прорізаючи фольгу ножицями, можна усунути будь-яке затуплення лез.

Сталева вата

Використання сталевої вати – ще один ефективний метод заточування ножиць. Зробивши кілька надрізів ножицями через шматок сталевої вати, можна видалити будь-який бруд або наліт, що призводить до затуплення.

Професійне заточування

Для тих, хто вважає за краще не заточувати ножиці в домашніх умовах, можна скористатися послугами професійного заточування. Багато будівельних або спеціалізованих магазинів пропонують такі послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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