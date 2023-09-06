Як нетрадиційно можна використати харчову соду: Топ-3 лайфхаки

Харчова сода – це універсальний інгредієнт, який є практично в кожному домі. UAportal підготував 3 поради щодо нестандартного використання цього засобу, що допоможуть вам заощадити час, гроші та зусилля.

Натуральний дезодорант для взуття

Просто насипте трохи соди всередину взуття й залиште його на ніч, щоб вона поглинула всі неприємні запахи. Після цього, приберіть рештки засобу щіточкою чи сухою ганчіркою. Цей метод можна використовувати для будь-якого типу взуття.

Освіжувач для килима та засіб для чищення кухонної техніки

Харчову соду можна рясно розсипати на поверхню килима, залишити на кілька годин, а потім попилососити. Це допоможе усунути усі застарілі небажані запахи.

Цей продукт також може слугувати натуральним засобом для чищення кухонних приладів. Пасту зі соди потрібно наносити на такі поверхні, як плити, духовки та мікрохвильові печі. Зачекавши кілька хвилин, її потрібно витерти, аби видалити всі залишки жиру та бруду.

Народний засіб від укусів комах

Харчова сода також може полегшити стан при укусах комах. Нанесіть пасту з соди та води на уражену ділянку, щоб зменшити свербіж і запалення. Згодом варто повторити процедуру задля кращого ефекту.

Раніше, UaPortal поділився, навіщо використовувати фольгу під час прасування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!