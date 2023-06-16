Як носити взуття без шкарпеток літом: несподіваний лайфхак із прокладкою (відео)

Літо вимагає зручного взуття, але питання про те, чи носити, чи не носити шкарпетки з кросівками, чи кедами, може стати предметом суперечок. Хоча багато експертів радять носити шкарпетки з натуральної тканини, щоб запобігти натиранням і неприємним запахам, деякі люди вважають за краще обходитися без шкарпеток.

Блогер з TikTok поділилася унікальним методом боротьби з натиранням і запахом поту, який набув досить широкого поширення. Хоча ця пропозиція може здатися незвичайною і навіть кумедною, вона знайшла дивовижну кількість шанувальників.

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Вона рекомендує використовувати ароматизовані щоденні прокладки, які зазвичай використовуються для жіночої гігієни як альтернативне рішення. У своєму відео вона демонструє процес: бере кросівки та щоденні прокладки, знімає захисну плівку та прикріплює до устілки.

Мета цього креативного рішення двояка. По-перше, гігієнічний засіб діє як абсорбент, ефективно запобігаючи накопиченню вологи та борючись із неприємними запахами. Крім того, м'яка поверхня подушечки може бути захисним бар'єром від натирання, якщо її помістити на задню частину взуття.

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Слід звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота.

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