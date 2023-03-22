Як полегшити догляд за садом: Поради досвідчених садівників

Садівництво є найпопулярнішим заняттям для багатьох людей у всьому світі. Це приємне та корисне хобі, яке приносить як фізичну, так і психологічну користь.

UAportal підготував список порад та рекомендацій, які допоможуть садівникам максимально підвищити ефективність догляду за садом.

Порада 1

Інвестиції у якісні інструменти необхідні для успішного садівництва, оскільки вони допомагають полегшити та прискорити роботу. Якісні інструменти служать довше, ніж дешевші, а отже, не доведеться часто міняти їх або витрачати додаткові кошти на заміну.

Крім того, інвестуйте в ергономічні інструменти, такі як рукавички або накладки на коліна. Вони допоможуть знизити навантаження на тіло під час тривалої роботи в саду.

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Порада 2

Компостування – це ефективний спосіб переробки органічних матеріалів, таких як харчові відходи, в багатий на поживні речовини ґрунт. Це допомагає рослинам рости здоровішими і сильнішими без використання хімічних добрив та інших добавок.

Компостування не тільки скорочує кількість відходів, а й знижує споживання води, оскільки компост утримує вологу краще, ніж звичайний ґрунт. Використання компосту замість хімічних добрив виключає будь-які потенційні ризики, пов'язані з використанням синтетичних речовин поблизу їстівних рослин або тварин, що живуть поруч.

Порада 3

Посадка рослин-компаньйонів разом не тільки виглядає естетично, а й служить практичним цілям! Деякі комбінації рослин природно відлякують один від одного шкідників, що означає меншу кількість пестицидів.

Деякі пари навіть приваблюють корисних комах, таких як бджоли, які запилюють квіти, водночас відлякуючи шкідливих! Посадка деяких овочів поруч один з одним може підвищити врожайність за рахунок покращення циркуляції повітря між ними, а також забезпечити тінь для тих, хто чутливий до прямого впливу сонячного світла.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити зростання розсади помідорів і перцю, а також чим удобрити ґрунт, щоб досягти багатого врожаю.

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