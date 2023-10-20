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Суспільство

Як очистити столове срібло: найпростіші способи

Марина Грамович

Методи збереження краси столового срібла

Дізнайтеся про ефективні домашні методи та поради щодо догляду за столовим сріблом. UAportal підготував прості прийоми, за допомогою яких можна зберегти вироби зі срібла чистими і блискучими.

Замочіть вироби

Наповніть раковину або таз теплою водою і додайте кілька крапель м'якого мила для посуду. Помістіть столове срібло в мильну воду і залиште на кілька хвилин.

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Потім м'якою ганчіркою або губкою обережно вичистіть залишки їжі та плями. Ретельно промийте столове срібло чистою водою і витріть його насухо тканиною.

Скористайтесь харчовою содою

Для сильно потьмянілого срібного посуду спробуйте саморобну поліроль для срібла. Змішайте в рівних пропорціях харчову соду і воду, щоб утворилася паста. Нанесіть пасту на потемнілі ділянки столового срібла і залиште на кілька хвилин.

Акуратно втирайте пасту в столове срібло м'якою тканиною. Промийте вироби чистою водою і ретельно витріть їх насухо.

Спробуйте білий оцет

Просто наповніть миску білим оцтом і покладіть туди потьмяніле срібло. Залиште столове срібло в оцті на кілька годин або на ніч. Після замочування промийте вироби чистою водою і витріть їх м'якою тканиною.

Приділіть увагу ручкам

Будьте особливо обережні зі столовими приборами з дерев'яними або пластиковими ручками. Не замочуйте їх у воді та не використовуйте агресивні хімічні засоби. Замість цього просто протріть ручки вологою ганчіркою з м'яким милом для посуду. Одразу ж висушіть їх, щоб запобігти пошкодженню. Металеві частини столового срібла відполіруйте, як завжди, використовуючи попередні методи.

Чистіть срібло регулярно

Щоб зберегти столове срібло в найкращому вигляді, регулярно чистіть його і дбайливо доглядайте за ним. Уникайте використання абразивних скребків або агресивних хімічних засобів, оскільки вони можуть пошкодити столове срібло.

Найкраще мити срібло вручну, а не в посудомийній машині, оскільки посудомийна машина може призвести до потемніння або подряпин. Зберігайте столове срібло в тканині, стійкій до впливу світла, або в коробці для зберігання срібла з внутрішньою обшивкою, щоб запобігти його окисленню.

Нагадаємо, ми розповіли, як очистити срібні вироби до блиску, не пошкодивши їхню поверхню.

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Суспільство