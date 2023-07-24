Як відбілити тюль: хитрощі, про які ви могли не знати

Як випрати тюль, щоб він став білосніжним

Чимало господарів намагається зрозуміти, як зробити тюль білосніжним. Якщо ваші методи не допомагають позбутися жовтизни та посіріння, UAportal підготував кілька корисних порад, які допоможуть досягнути бажаного ефекту.

Безпека

Спершу ви повинні подбати про свою безпеку. Завжди носіть захисні рукавички та маску, щоб уникнути прямого контакту з відбілювачем. Працюйте в приміщенні, що добре провітрюється, щоб мінімізувати вдихання пари. Не забувайте захищати свій одяг та робочі поверхні від можливих бризок мийного засобу.

Щоб відбілити тюль, розведіть 1:3 звичайного побутового відбілювача у воді. Ретельно перемішайте розчин у досить великій тарі, щоб вмістити тюль, який ви хочете відіпрати.

Тестування

Коли ваш розчин готовий, протестуйте невеликий шматок тюлю, перш ніж обробляти всю тканину. Відтак ви оціните дію засобу та визначите ідеальний час витримки для бажаного рівня відбілювання. Помістіть тюль у цю суміш на кілька секунд, а потім ретельно промийте його холодною водою. Спостерігайте за зміною кольору та відрегулюйте час дії.

Контрольоване відбілювання

Скористайтеся трафаретами або малярським скотчем для створення візерунків на тюлі. Ви можете створити приголомшливий дизайн, закривши певні ділянки від відбілювача. Тоді вибілені та невибілені ділянки переплітатимуться.

Нагадаємо, подушки періодично потрібно замінювати, адже їх наповнювач зношується, також у них можуть з'являтись небажані мікроорганізми. Тому ми розповіли, коли саме потрібно замінювати подушки.

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