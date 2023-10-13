Як відкрити кокос за лічені хвилини: це простіше, ніж ви думали

Розкриття кокосового горіха може здатися складним завданням, але з правильними техніками це може бути легкою справою. UAportal підготував дієві поради та методи, як розколоти шкаралупу кокосового горіха і насолодитися його смачною серцевиною.

Використовуйте молоток

Закріпіть кокос на стійкій поверхні і вдарте по ньому молотком по всьому периметру. Обертайте кокос під час удару, прикладаючи однакову силу.

Це допоможе розколоти шкаралупу. Використовуйте ніж, щоб підчепити потріскані ділянки і насолоджуйтеся свіжою кокосовою м'якоттю всередині.

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Скористайтесь духовкою

Розігрійте духовку до 190°C, знайдіть "очі" кокосового горіха і проткніть два з них викруткою. Покладіть кокос на решітку і запікайте протягом 20 хвилин.

Дайте кокосу охолонути, потім загорніть його в рушник і вдарте молотком, щоб розбити шкаралупу. За допомогою ножа відкрийте потріскані частини і смакуйте кокосом.

Метод заморожування

Знайдіть "очі" кокоса і проколіть два з них. Злийте кокосову воду і покладіть кокос у поліетиленовий пакет, щільно закривши його. Заморозьте на ніч.

Дістаньте кокос з морозилки і дайте йому відтанути. Розколіть шкаралупу ножем або молотком і виньте м'якуш.

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