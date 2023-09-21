Як відмити крани у ванній від нальоту: прості, але дієві поради від досвідчених господарів

З часом накопичується наліт, що може стати причиною тьмяного вигляду крана. UAportal підготував 4 перевірених методи очищення, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Оцет

Змішайте рівні частини білого оцту й води в пульверизаторі. Розпиліть цей розчин на кран, приділяючи особливу увагу ділянкам з вираженими забрудненнями. Залиште на кілька хвилин, щоб оцет розчинив наліт. Потім м'якою тканиною або губкою обережно протріть необхідну поверхню.

Промийте його теплою водою, щоб видалити залишки засобу. Для стійких нашарувань можна використовувати стару зубну щітку, щоб почистити забруднені ділянки. Опісля витріть кран насухо чистою ганчіркою, аби запобігти появі розводів від води.

Лимон

Розріжте лимон навпіл, потріть розрізаною стороною кран і залиште його на кілька хвилин. Лимонний сік з його кислотою розщепить увесь наліт, а також залишить свіжий цитрусовий аромат. Згодом промийте кран теплою водою й витріть його насухо ганчіркою.

Спеціальний засіб

Якщо ви віддаєте перевагу комерційним засобам для чищення, шукайте продукт, спеціально розроблений для видалення мінеральних осадів. Щоб досягнути найкращих результатів, дотримуйтесь інструкцій на упакуванні розчину.

Зазвичай такий засіб потрібно нанести на кран, залишити на певний час, а потім змити. Використовуючи хімічні засоби, не забувайте вдягати рукавички й добре провітрювати приміщення.

Регулярно чистьте кран

Після кожного використання, протирайте кран сухою ганчіркою, щоб видалити краплі води. Це допоможе запобігти накопиченню осаду.

Окрім цього, встановіть пом'якшувач води або фільтр, щоб зменшити вміст твердих домішок у вашій воді.

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