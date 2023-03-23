Як помити вікна без розводів: прості поради для домогосподарок

Миття вікон може бути стомлюючим заняттям, яке часто призводить до появи прикрих розводів на скляних поверхнях. UAportal підготував список порад щодо очищення вікон, як не залишати розводи.

Порада 1

Використовуйте розчин оцту та води

Один з найефективніших способів очистити вікна, не залишаючи дратівливих розводів і плям. Просто змішайте рівні частини оцту та теплої води в пляшці з розпилювачем і рясно нанесіть на поверхню вікна, а потім протріть газетою або серветками з мікрофібри, щоб досягти блиску без розводів!

Цей метод найкраще працює при регулярному використанні як частина звичайного прибирання. Не забувайте використовувати не яблучний, а дистильований білий оцет, тому що він не залишає слідів на шибках після висихання!

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Порада 2

Уникайте засобів для чищення на основі аміаку

Засоби для чищення на основі аміаку відмінно справляються з жиром і брудом, проте вони також залишають неприємні розводи, якщо їх не витерти як слід! Щоб уникнути цієї проблеми, вибирайте натуральні засоби, такі як лимонний сік, змішаний із водою, які допоможуть розбити бруд і при цьому завжди залишатимуть розводи!

Крім того, використання паперових рушників замість губок допоможе зменшити розводи завдяки їх поглинаючій здатності. Переконайтеся, що ви використовуєте безворсові сорти, щоб на шибках не залишалося ніяких волокон!

Порада 3

Спробуйте використати газету для професійного блиску.

Якщо ви хочете досягти професійного блиску, спробуйте використовувати газети замість паперових рушників або серветок з мікрофібри, коли витираєте надлишки вологи з вікон. Газети мають високу поглинаючу здатність, але при цьому досить м'які, щоб не подряпати крихкі скляні поверхні.

Раніше ми писали про те, як легко очистити підвіконня від плям, бруду та пожовтіння за допомогою дешевого засобу.

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