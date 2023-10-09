Як підвищити продуктивність: 5 порад для ефективного тайм-менеджменту

Ви не вмієте ефективно використовувати свій час? Ви не встигаєте виконати всі необхідні завдання впродовж дня? Uaportal розповів про 5 ефективних стратегій, які допоможуть уникнути марнування часу та досягти кращих результатів в особистому та професійному житті.

Правильно розставляйте пріоритети

Щоб не витрачати час на непотрібні завдання, дуже важливо ефективно розставляти пріоритети. Спочатку визначте найважливіші задачі, які потрібно виконати, та зосередьтеся на них.

Ставте чіткі цілі

Щоб не відставати від графіка й не витрачати час даремно, потрібно визначити чіткі цілі. Ви маєте усвідомлювати, чого хочете досягти. Відтак стане легше розставляти пріоритети і, відповідно, розподіляти свій час.

Мінімізуйте відволікаючі фактори

Відволікаючі фактори можуть забирати багато часу, тому важливо звести їх до мінімуму, наскільки це можливо. Визначте моменти, які заважають вам зосередитися, і зробіть практичні кроки, аби їх усунути чи зменшити.

Делегуйте завдання

Визначте завдання, які не належать до вашої основної компетенції або можуть бути виконані більш ефективно кимось іншим.

Робіть регулярні перерви

Хоча це здається не логічним, але регулярні перерви допоможуть вам уникнути марної трати часу. Дослідження показали, що короткий відпочинок протягом дня покращує концентрацію уваги, продуктивність і загальне самопочуття.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно медитувати, якщо ви початківець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!