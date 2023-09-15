Як підвищити самооцінку: 5 кроків любові до себе

Самооцінка безпосередньо впливає на професійне та особистісне зростання. Uaportal зібрав 5 порад, завдяки яким ви зможете полюбити себе та розвинути сильніше почуття власної гідності.

Практикуйте самоствердження

Щодня виділяйте кілька хвилин на те, щоб повторювати позитивні твердження про себе. Наприклад, можна сказати: "Я гідний любові та поваги" або "Я можу досягти успіху й заслуговую на нього". Відтак поступово ви зможете змінювати мислення про себе.

Визначайте досяжні цілі

Почніть з визначення невеликих, реалістичних цілей, над якими можна працювати. Досягаючи їх, ви матимете відчуття виконаного обов'язку й водночас набуватимете впевненості у своїх силах. Важливо святкувати успіхи, якими б незначними вони не здавалися, адже це мотивуватиме вас рухатися далі.

Оточуйте себе позитивними людьми

Шукайте тих, хто підіймає настрій і підтримує вас. Оточіть себе позитивними людьми, які вірять у ваші сили. З іншого боку, варто звести до мінімуму контакти з тими, хто пригнічує або підриває вашу самооцінку.

Дбайте про себе

Наприклад, проведіть час на природі, займіться хобі, фізичними вправами, практиками усвідомленості чи медитацією.

Боріться з негативними думками

Важливо вміти кидати виклик негативним думкам і переосмислювати їх. Якщо ви іноді думаєте про себе вкрай зневажливо, то повинні запитати, чи є підтвердження цим почуттям. Практично завжди ці негативні погляди є необґрунтованими або перебільшеними. Замінивши негативні думки на позитивні та реалістичні переконання, ви зможете підвищити власну самооцінку.

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