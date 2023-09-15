Как повысить самооценку: 5 шагов любви к себе

Самооценка оказывает непосредственное влияние на профессиональный и личностный рост. Uaportal собрал пять советов, благодаря которым вы сможете полюбить себя и развить более сильное чувство собственного достоинства.

Практикуйте самоутверждение

Каждый день выделяйте несколько минут на то, чтобы повторять положительные утверждения о себе. Например, можно сказать: "Я достоин любви и уважения" или "Я могу добиться успеха и заслуживаю его". Следовательно, постепенно вы сможете менять мышление о себе.

Определяйте достижимые цели

Начните с определения небольших, реалистичных целей, над которыми можно работать. Достигая их, вы будете иметь чувство выполненного долга и одновременно приобретать уверенность в своих силах. Важно праздновать успехи, сколь бы незначительными они ни казались, ведь это будет мотивировать вас двигаться дальше.

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Окружайте себя положительными людьми

Ищите тех, кто поднимает настроение и поддерживает вас. Окружите себя положительными людьми, верящими в ваши силы. С другой стороны, следует свести к минимуму контакты с теми, кто удручает или подрывает вашу самооценку.

Заботьтесь о себе

К примеру, проведите время на природе, займитесь хобби, физическими упражнениями, практиками осознанности или медитацией.

Сражайтесь с негативными мнениями

Важно уметь бросать вызов отрицательным мыслям и переосмысливать их. Если вы иногда думаете о себе крайне пренебрежительно, то должны спросить, подтверждается ли этим чувством. Практически всегда эти негативные взгляды необоснованны или преувеличены. Заменив негативные мнения на положительные и реалистичные убеждения, вы сможете повысить свою самооценку.

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