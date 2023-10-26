Як правильно мити натяжну стелю: найпоширеніші помилки

Коли справа доходить до правильного очищення натяжної стелі, важливо дотримуватися кількох лайфхаків. UAportal підготував поради, які допоможуть очистити натяжну стелю і зберегти її зовнішній вигляд.

Використовуйте м'які засоби

Під час чищення натяжної стелі дуже важливо уникати агресивних хімічних засобів, які можуть пошкодити матеріал. Замість цього використовуйте м'який розчин для чищення з теплою водою і м'яким господарським милом. Спочатку протестуйте цей розчин на невеликій ділянці, щоб запобігти знебарвленню або пошкодженню.

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Користуйтесь мікрофіброю

Серветки з мікрофібри ідеально підходять для чищення делікатних поверхонь, таких як натяжна стеля. Вони м'які, безворсові, не дряпають і не залишають розводів на стелі.

Акуратно протріть поверхню серветкою з мікрофібри, щоб видалити пил і сміття. Для стійких плям злегка змочіть ганчірку м'яким миючим розчином і промокніть ділянку, намагаючись не терти сильно.

Спробуйте харчову соду

Для складних плям зробіть пасту з харчової соди та води. Нанесіть пасту на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин.

Акуратно потріть пляму щіткою з м'якою щетиною або губкою, потім промийте чистою водою і витріть насухо чистою серветкою з мікрофібри. Ця техніка очищення ефективно видаляє складні плями, не пошкоджуючи натяжну стелю.

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