Як скоротити час на прибирання: поради від господинь

Прибирання в будинку завжди було завданням, яке вимагало багато часу і зусиль. Але тепер існують певні секрети, які можуть допомогти зекономити час і зробити прибирання легшим завданням.

UAportal розповість про лайфхаки, які полегшать процес прибирання. Зокрема:

Починайте з верхніх поверхонь.

Якщо ви почнете прибирати знизу, то пил, який ви будете витирати з підлоги, може осісти на вже чисті поверхні.

Використовуйте кондиціонер для білизни.

Якщо ви додасте трохи кондиціонера для білизни у воду, пил буде менше осідати на поверхнях.

Замість дорогих засобів для чищення використовуйте народні.

Наприклад, для чищення скла або дзеркала можна використовувати розчин води та оцту. А для видалення нальоту з душової насадки або крана – оцет, який потрібно налити в пакет і прикріпити до насадки або крана на кілька годин.

Використовуйте гумку.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Вона допоможе краще видалити жирні плями з дверних ручок, пластикових поверхонь та іншої поверхні.

Крім цього, варто пам'ятати, що чим рідше ви будете прибирати, тим більше часу вам знадобиться при наступному разі.

Важливо підтримувати порядок. Якщо ви не будете кидати речі на підлогу, то вам не доведеться витрачати час на те, аби їх зібрати. Також не забувайте про якісні засоби для чищення, вони полегшать процес прибирання.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!