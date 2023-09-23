Как сократить время на уборку: советы от хозяек

Уборка в доме всегда была задачей, требовавшей много времени и усилий. Но теперь существуют определенные секреты, которые могут помочь сэкономить время и сделать уборку более легкой задачей.

UAportal расскажет о лайфхаках, которые облегчат процесс уборки. В частности:

Начинайте с верхних поверхностей.

Если вы начнете убирать снизу, то пыль, которую вы будете вытирать с пола, может осесть на уже чистой поверхности.

Используйте кондиционер для белья.

Если вы добавите немного бельевого кондиционера в воду, пыль будет меньше оседать на поверхностях.

Вместо дорогих чистящих средств используйте народные.

К примеру, для чистки стекла или зеркала можно использовать раствор воды и уксуса. А для удаления налета из душевой насадки или крана уксус, который нужно налить в пакет и прикрепить к насадке или крану на несколько часов.

Используйте ластик.

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Он поможет лучше удалить жирные пятна из дверных ручек, пластиковых поверхностей и другой поверхности.

Кроме этого, следует помнить, что чем реже вы будете убирать, тем больше времени вам понадобится при следующем случае.

Важно поддерживать порядок. Если вы не будете бросать вещи на пол, вам не придется тратить время на то, чтобы их собрать. Также не забывайте о качественных чистящих средствах, они облегчат процесс уборки.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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