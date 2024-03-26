Як правильно сказати 'з прошедшим': українські відповідники

Термін "прошедший" досить часто використовується в повсякденній українській мові, проте він є запозиченням з російської мови. Варто замінити його на синоніми, аби зробити мовлення більш автентичним.

Згідно з інформацією, наданою порталом Santmat, існує кілька українських аналогів слова "прошедший", які можна використовувати для збагачення мови та правильного формулювання думок у реченнях.

Українська мова відрізняється багатством синонімів, і слово "прошедший" не є винятком, маючи кілька варіантів для вживання залежно від контексту. На відміну від російської, де воно залишається незмінним. Ось як можна адаптувати це слово:

"минулий" — використовується для позначення часу або подій, що відбулися у минулому;

— використовується для позначення часу або подій, що відбулися у минулому; "що пройшов" — коли мова йде про оцінку або аналіз дій, що відбулися.

Читайте також: Виявляється українська мова містить слова на букву "и"

Розгляньмо використання цих форм:

Минулий місяць приніс безліч подій.

Винахідникам, які успішно пройшли оцінку та довели унікальність своїх винаходів, вручають патент.

Щодо привітання з днем народження, який уже минув, українською можна використовувати обидва варіанти:

"Вітаю тебе з днем народження, що минув!"

"Вітаю тебе з минулим днем народження!"

Таким чином, українська мова надає можливість вибору найбільш точного варіанта для кожного конкретного випадку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як попрощатись в українській мові не лише фразами "бувай" чи "до побачення".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!