Как правильно сказать 'с прошедшим': украинские соответствия

Термин "прошедший" довольно часто используется в повседневной украинской речи, однако он является заимствованием из русского языка. Стоит заменить его на синонимы, чтобы сделать речь более аутентичной.

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Согласно информации, предоставленной порталом Santmat, существует несколько украинских аналогов слова "прошедший", которые можно использовать для обогащения речи и правильной формулировки мыслей в предложениях.

Украинский язык отличается богатством синонимов, и слово "прошедший" не является исключением, имея несколько вариантов для употребления в зависимости от контекста. В отличие от русского, где оно остается неизменным. Вот как можно адаптировать это слово:

"минулий" - используется для обозначения времени или событий, произошедших в прошлом;

- используется для обозначения времени или событий, произошедших в прошлом; "що пройшов" - когда речь идет об оценке или анализе произошедших действий.

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Рассмотрим использование этих форм:

Минулий місяць приніс безліч подій. (укр.)

Винахідникам, які успішно пройшли оцінку та довели унікальність своїх винаходів, вручають патент. (укр.)

Что касается поздравления с днем рождения, который уже прошел, на украинском можно использовать оба варианта:

"Вітаю тебе з днем народження, що минув!" (укр.)

"Вітаю тебе з минулим днем народження!" (укр.)

Таким образом, украинский язык предоставляет возможность выбора наиболее точного варианта для каждого конкретного случая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как попрощаться в украинском языке не только фразами "бувай" или "до свидания".

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