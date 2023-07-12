Як правильно прати одяг: три поради, які збережуть ваші речі якнайдовше

Часом неправильний спосіб прання може зіпсувати або пошкодити ваш одяг. UAportal підготував універсальні поради, як удосконалити цю процедуру та зробити її більш ефективною.

Ретельно сортуйте одяг

Спочатку розподіліть свої речі на різні купи залежно від їхнього кольору, типу тканини та ступеня забруднення. Це запобігатиме вицвітанню кольорів і забезпечить дбайливе поводження з делікатними матеріалами. До того ж використовуйте сітчасті мішки для прання дрібних речей, щоб захистити їх під час прання. Відтак ви зможете продовжити термін зберігання ваших речей та уникнути можливих неприємностей.

Вибирайте правильну температуру води

Як правило, гаряча вода підходить для білого та сильно забрудненого одягу, оскільки вона допомагає видалити плями та ефективно знищує бактерії. Холодна вода найкраще підходить для делікатних тканин, а також тих, що схильні до вицвітання. Одначе, для більшості випадків, тепла вода є безпечним та ефективним вибором для прання. Обов'язково прочитайте етикетки догляду за одягом, щоб визначити відповідну температуру води та змінити налаштування пральної машини.

Приділяйте увагу обробці плям

Швидке та ефективне усунення плям має велике значення для збереження зовнішнього вигляду одягу. Різні забруднення вимагають відмінних методів догляду, тому важливо діяти швидко та правильно. Наприклад, щоб вивести масляні плями, необхідно на потрібне місце нанести спеціальний засіб для їх виведення або засіб для миття посуду. Забруднення кров’ю або потом, найкраще промити холодною водою, а потім – обробити його засобом для виведення плям на основі ензимів. Своєчасне усунення бруду та використання правильних методів підвищує шанси успішного прання.

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