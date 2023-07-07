Чотири способи, щоб вивести пляму крові з матрацу

Матраци завжди важко чистити, адже у пральну машину їх не покладеш. Ситуація ускладнюється, якщо йдеться про видалення плям крові.

Дуже стійкі плями крові проникають у волокна тканин і висихають. Видання Sante Plus натуральні інгредієнти, які швидко зроблять матрац знову ідеально чистим.

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Як вивести плями крові з матраца

Через свій розмір, а також через товстий склад тканини матрац завжди важче чистити, коли на його поверхні утворюються плями. І навіть кров можна легко видалити за допомогою натуральних та екологічно чистих розчинів.

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1. Засіб для миття посуду та білий оцет

Щоб відмити пляму крові, можна змішати в тазі 500 мл білого оцту та 2 столові ложки рідини для миття посуду із 200 мл теплої води. Змоченою в цій суміші серветкою з мікрофібри або губкою круговими рухами протріть уражену ділянку. Потім візьміть чисту вологу тканину, щоб прополоскати матрац.

Якщо пляма крові засохла, візьміть дві ганчірки. Перша повинна дозволяти пляму зволожуватися, а друга повинна бути сухою, щоб увібрати кров з матрацу. Потім дійте так само як і в попередньому методі, щоб очистити пляму. Акуратно потріть уражену ділянку зубною щіткою та промийте, щоб видалити пляму крові.

2. Перекис водню

Цей продукт є відмінним засобом для виведення плям для тканин. Якщо ви помітили пляму крові на матраці, вилийте цей засіб на чисту тканину та використовуйте її, щоб промокнути уражену ділянку. Потім промийте вологою чистою ганчіркою. Повторюйте процедуру до зникнення плями. Зрештою, використовуючи фен, ретельно висушіть матрац.

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3. Марсельське мило

Замість того, щоб витрачати час на чищення тканини звичайним милом, оберіть марсельське мило. Адже це чудовий засіб для виведення плям. Мило треба нанести безпосереднього на пляму, попередньо змочивши його губкою. Ви помітите, що на тканині утворилася мильна кірка. Дайте йому висохнути на повітрі, перш ніж протирати забруднену ділянку. Використайте зубну щітку для видалення надлишків мила.

4. Борошно

Цей продукт може стати відмінним засобом для виведення плям. Для цього змішайте борошно з водою до отримання напіврідкої пасти. Нанесіть суміш на пляму і дайте їй висохнути протягом години. Використовуючи м'яку щітку, потріть пляму, щоб видалити залишки борошна. Використовуючи вологу тканину, протріть поверхню матраца і дайте висохнути на повітрі. Цю ж техніку можна замінити кукурудзяним крохмалем чи дитячим тальком.

Ці кілька прийомів дозволяють легко видалити пляму крові з матраца. Ці домашні рецепти впливають на тканини і не залишають слідів.

Раніше UAportal дав кілька порад, як вибрати якісний матрац і на які критерії звертати увагу.

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