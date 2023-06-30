Як вибрати хороший матрац: чотири основних критерії

Вибирати постійну білизну та всі елементи для спання варто з особливою ретельністю. Адже від цього залежить ваше загальне самопочуття та стан.

Ключовим елементом залишається матрац. Його якість і форма, безперечно, визначають якість сну. Видання Sante Plus дало кілька порад і критеріїв, які слід дотримуватися, щоб досягти успіху в цій важливій інвестиції для спокійних ночей.

Читайте також: Ефективні поради щодо видалення складних плям з килима

1. Жорсткість матраца. Жорсткість є ключовим критерієм, який слід враховувати при покупці гарного матраца. Це той момент, який прямо визначає комфорт, який людина відчуває, лежачи на поверхні матраца.

Відео дня

Різні бренди на ринку зазвичай пропонують різного ступеня жорсткості – від м'якого до жорсткого рівня, при цьому середній рівень вважається найбільш оптимальним.

Вибір правильного рівня жорсткості – це спосіб уникнути, наприклад, болю в спині і гарантувати правильне положення хребта протягом ночі. Хороший матрац ніколи не повинен бути занадто жорстким, адже так може з'явитися біль у спині.

2. Врахування спального положення сплячого. Важливо враховувати свої звички та пози, які ви приймаєте під час сну для розумного вибору хорошого матрацу.

Матраци високої якості призначені для адаптації до всіх сну. Якщо ви оберете матрац середньої якості, обов'язково проведіть кілька тестів, щоб переконатися, що правильне положення хребта гарантовано.

За словами виробників, деякі частини тіла сплячого дійсно підтримуватимуться більше, ніж інші. На цей критерій обов'язково слід звертати увагу при покупці.

Читайте також: Як компактно скласти речі у валізу, щоб одяг не зім'явся

3. Догляд за матрацом. Деякі продукти проходять антибактеріальну обробку, щоб звести до мінімуму алергію. При покупці також необхідно віддавати перевагу моделям, чохол яких легко знімається для швидкого прання.

4. Спальний розмір та незалежність. Мінімальний розмір матраца має бути визначений з урахуванням зросту людини. Бажано вибрати достатню довжину, тобто приблизно на 15 см більше за ваш зріст.

Нагадаємо, щоб забезпечити довговічність та справну роботу духової шафи, треба очищати дверцята, скло, стінки, решітку. У цьому вам допоможуть ефективні та натуральні інгредієнти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!