Ефективні поради щодо видалення складних плям з килима

Килими надають затишку будь-якому приміщенню, але вони також схильні до забруднення і можуть бути складнішими в очищенні, порівняно з твердими підлогами. Особливо складною може виявитися боротьба із важкими плямами на килимах, що потребує додаткових зусиль та спеціальних знань. UAportal підготував поради, як ефективно видалити стійкі забруднення з килима без особливих турбот.

Правильна техніка видалення плям

Коли йдеться про боротьбу з різними типами забруднень на килимі, важливо уникати енергійного розтирання плями. Також важливо діяти швидко, оскільки свіжу вологу пляму видалити легше, ніж та, яка вже в'їлася у волокна килима.

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Також рекомендується не наливати розчини, що чистять, прямо на килим. Натомість їх можна нанести на тканину або використовувати пляшку з розпилювачем, щоб розпорошити розчин на пляму. Ось кілька перевірених рецептів спреїв "Зроби сам":

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1. Засіб для чищення на основі рідини для миття посуду

Цей розчин підходить для килимів як із синтетичним, так і з натуральним ворсом. Для приготування засобу використовуйте прозору рідину для миття посуду, щоб залишки фарби не пофарбували килим.

Для синтетичних килимів змішайте чверть чайної ложки миючого засобу з однією склянкою теплої води. Якщо йдеться про килим із натуральним ворсом, концентрацію рідини для миття посуду можна збільшити вдвічі.

2. Засіб для чищення на основі оцту

Розбавте білий оцет водою, щоб отримати ефективний засіб для чищення килимів. Для синтетичних килимів змішайте дві частини води з однією частиною оцту, а для килимів із натуральним ворсом використовуйте рівні частини води та оцту.

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Наносячи засіб для чищення, працюйте від країв плями до центру за допомогою ганчірки або ватного диска. Акуратно обробіть пляму засобом і розпорошіть її на всю пляму відразу. Залишіть засіб на 10-15 хвилин, потім видаліть його сухою тканиною або паперовим рушником.

Не тріть забруднену ділянку енергійно, при необхідності повторіть обробку. Наполегливість допоможе вам досягти бажаного результату.

Після того, як пляма буде успішно видалена, промийте очищену ділянку чистою водою і дайте килиму висохнути природним чином. Під час сушіння уникайте наступати на вологу частину, щоб запобігти сплющуванню та жорсткості волокон килима.

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