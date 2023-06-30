Эффективные советы по удалению сложных пятен с ковра

Ковры придают уют любому помещению, но они также склонны к загрязнению и могут быть более сложными в очистке по сравнению с твердыми полами. Особенно сложной может оказаться борьба с трудными пятнами на коврах, требующая дополнительных усилий и специальных знаний. UAportal подготовил советы, как эффективно удалить стойкие загрязнения с ковра без особых хлопот.

Правильная техника удаления пятен

Когда речь идет о борьбе с различными типами загрязнений на ковре, важно избегать энергичного растирания пятна. Также важно действовать быстро, поскольку свежее влажное пятно удалить легче, чем то, которое уже въелось в волокна ковра.

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Также рекомендуется не наливать чистящие растворы прямо на ковер. Вместо этого их можно нанести на ткань или использовать бутылку с распылителем, чтобы распылить раствор на пятно. Вот несколько проверенных рецептов спреев "Сделай сам":

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1. Чистящее средство на основе жидкости для мытья посуды

Этот раствор подходит для ковров как с синтетическим, так и с натуральным ворсом. Для приготовления средства используйте прозрачную жидкость для мытья посуды, чтобы остатки краски не окрасили ковер.

Для синтетических ковров смешайте четверть чайной ложки моющего средства с одним стаканом теплой воды. Если речь идет о ковре с натуральным ворсом, концентрацию жидкости для мытья посуды можно увеличить вдвое.

2. Чистящее средство на основе уксуса

Разбавьте белый уксус водой, чтобы получить эффективное средство для чистки ковров. Для синтетических ковров смешайте две части воды с одной частью уксуса, а для ковров с натуральным ворсом используйте равные части воды и уксуса.

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Нанося чистящее средство, работайте от краев пятна к центру с помощью тряпки или ватного диска. Аккуратно обработайте пятно средством и распылите его на все пятно сразу. Оставьте средство на 10-15 минут, затем удалите его сухой тканью или бумажным полотенцем.

Не трите загрязненный участок энергично, при необходимости повторите обработку. Настойчивость поможет вам добиться желаемого результата.

После того как пятно будет успешно удалено, промойте очищенный участок чистой водой и дайте ковру высохнуть естественным образом. Во время сушки избегайте наступать на влажную часть, чтобы предотвратить сплющивание и жесткость волокон ковра.

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