Розкрито чарівний трюк, як видалити жир з духовки без тертя

Щоб забезпечити довговічність та справну роботу духової шафи, треба очищати дверцята, скло, стінки, решітку. У цьому вам допоможуть ефективні та натуральні інгредієнти.

Видання Sante Plus поділилось порадами щодо очищення духовки. Зокрема спробуйте не оцет та харчову соду, а пральний порошок.

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Як очистити сильно забруднені грати пральним порошком?

Для очищення дуже брудних ґрат скористайтеся пральним порошком. Для початку у таз налийте чотири літри гарячої воли та додайте дві столові ложки прального порошку. Все перемішайте та опустіть решітку в розчин, залишивши на ніч. Наступного дня просто протріть вологою губкою.

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Але це не єдиний продукт, який допоможе попрощатися із залишками бруду. Наступний метод – кристали соди. Помістіть решітку у ванну із теплою водою, посипте її склянкою харчової соди та залиште на кілька годин. Потім витріть та висушіть серветкою з мікрофібри.

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Як очистити внутрішню частину дуже брудної духовки натуральними засобами

Внутрішню частину духовки та скляні дверцята можна очистити харчовою содою та білим оцтом:

Насипте в миску пів склянки харчової соди.

Додайте кілька крапель води, щоб вийшла паста.

Цю пасту нанесіть на плиту, стінки та скло духовки.

Залиште діяти всю ніч, а наступного ранку натріть, пополощіть та витріть.

Харчова сода – один із найпопулярніших способів очищення. Для кращого ефекту розпорошіть білий оцет на всі предмети перед чищенням. Так відбудеться хімічна реакція та відстане весь бруд.

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