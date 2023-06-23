Прості способи легкої очистки мікрохвильової печі: вам допоможе оцет та цитрусові

UAportal підготував список практичних порад та рекомендацій, які допоможуть заощадити час, гроші та зусилля у повсякденній рутині. Декілька простих, але ефективних способів очищення мікрохвильової печі, забезпечать чистоту та гігієнічність приладу для приготування їжі.

Розчин оцту та води

Очистити мікрохвильову піч можна без особливих зусиль за допомогою розчину оцту та води. Почніть із змішування рівних частин оцту та води в мисці, придатній для мікрохвильової печі. Помістіть миску в мікрохвильову піч і увімкніть її приблизно на п'ять хвилин, щоб розчин перетворився на пару.

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Пара допоможе розпушити будь-які плями від їжі або бруд, що прилипли до стінок мікрохвильової печі. Після цього обережно вийміть миску (вона буде гарячою) і протріть внутрішню поверхню вологою ганчіркою або губкою. Оцет діє як натуральний дезодоруючий агент, завдяки чому мікрохвильова піч пахне свіжістю та чистотою.

Паста з лимона та харчової соди

У разі стійких плям або неприємних запахів паста з лимона та харчової соди здатна творити чудеса. Для початку розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у миску. Додайте столову ложку харчової соди в лимонний сік і добре перемішайте, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу місцям із сильними плямами.

Залиште її на кілька хвилин, щоб кислотні властивості лимона і сила харчової соди, що чистить, подіяли. Потім, використовуючи вологу тканину або губку, акуратно потріть круговими рухами пасту. На завершення протріть внутрішню поверхню чистою вологою ганчіркою, щоб видалити всі залишки.

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Парове очищення з цитрусовими

Якщо ви волієте не використовувати хімікати, відмінним варіантом буде очищення парою за допомогою цитрусових. Спочатку наріжте цитрусовий фрукт, наприклад, лимон або апельсин, на тонкі шматочки. Помістіть скибочки фрукта в миску для мікрохвильової печі, наповнену водою. Нагрійте миску в мікрохвильовій печі протягом приблизно п'яти хвилин, щоб утворилася пара.

Пара, насичена цитрусовими, допоможе розпушити частинки їжі та бруду, що полегшить їхнє витирання. Коли мікрохвильова піч трохи охолоне, протріть розм'якшений бруд ганчіркою або губкою. Ваша мікрохвильова піч стане не тільки чистою, а й набуде приємного цитрусового аромату.

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