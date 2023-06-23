Простые способы легкой очистки микроволновой печи: вам поможет уксус и цитрусовые

UAportal подготовил список практических советов и рекомендаций, которые помогут сэкономить время, деньги и усилия в повседневной рутине. Несколько простых, но эффективных способов очистки микроволновой печи, обеспечат чистоту и гигиеничность прибора для приготовления пищи.

Раствор уксуса и воды

Очистить микроволновую печь можно без особых усилий с помощью раствора уксуса и воды. Начните со смешивания равных частей уксуса и воды в миске, пригодной для микроволновой печи. Поместите миску в микроволновую печь и включите ее примерно на пять минут, чтобы раствор превратился в пар.

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Пар поможет разрыхлить любые пятна от пищи или грязь, прилипшие к стенкам микроволновой печи. После этого осторожно выньте миску (она будет горячей) и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой или губкой. Уксус действует как натуральный дезодорирующий агент, благодаря чему микроволновая печь будет пахнуть свежестью и чистотой.

Паста из лимона и пищевой соды

В случае стойких пятен или неприятных запахов паста из лимона и пищевой соды способна творить чудеса. Для начала разрежьте лимон пополам и выжмите сок в миску. Добавьте столовую ложку пищевой соды в лимонный сок и хорошо перемешайте, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность микроволновой печи, уделяя особое внимание местам с сильными пятнами.

Оставьте ее на несколько минут, чтобы кислотные свойства лимона и чистящая сила пищевой соды подействовали. Затем, используя влажную ткань или губку, аккуратно потрите пасту круговыми движениями. В завершение протрите внутреннюю поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки.

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Паровая очистка с цитрусовыми

Если вы предпочитаете не использовать химикаты, отличным вариантом будет очистка паром с помощью цитрусовых. Для начала нарежьте цитрусовый фрукт, например, лимон или апельсин, на тонкие кусочки. Поместите ломтики фрукта в миску для микроволновой печи, наполненную водой. Нагревайте миску в микроволновой печи в течение примерно пяти минут, чтобы образовался пар.

Пар, насыщенный цитрусовыми, поможет разрыхлить частицы пищи и грязи, что облегчит их вытирание. Когда микроволновая печь немного остынет, протрите размягченную грязь тряпкой или губкой. Ваша микроволновая печь станет не только чистой, но и приобретет приятный цитрусовый аромат.

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