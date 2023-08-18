Як правильно доглядати за драценою: корисні поради для відповідальних господарів

Драцена (Dracaena marginata) процвітає в умовах недостатнього освітлення та має здатність накопичувати воду у своєму стовбурі, що робить її стійкою до випадкового нехтування поливом. UaPortal розповів про особливості догляду за цимим рослинами.

Особливості драцени

Завдяки своїм високим, витонченим стеблам і тонкому вічнозеленому листю, прикрашеному яскравими червоними краями, драконова пальма також слугує привабливим декоративним елементом. Окрім цього, вона корисна для здоров'я, адже може усувати з повітря забруднення, що викликають рак, зокрема, бензол, формальдегід і трихлоретилен.

Дерево походить з Мадагаскару й у своєму природному середовищі існування навесні зазвичай випускає невеликі білі квіти. Однак навряд чи це станеться при вирощуванні в кімнатних умовах. Важливо зазначити, що драцена токсична для домашніх тварин, особливо для котів, які можуть гризти її листя.

Рекомендації щодо висаджування

Спершу драцену можна тримати в тому ж горщику, в якому вона була придбана, а потім помістити в декоративний вазон. Якщо потрібно буде пересадити рослину, то, замість універсального компосту, використовуйте добре дренований безторф'яний. Ці дерева ростуть повільно й зазвичай досягають своєї зрілої висоти через 8-10 років, тому пересаджувати їх потрібно лише кожні три-чотири роки.

Основні поради щодо догляду

Уникайте надмірного поливу. Спершу зачекайте, поки компост висохне приблизно наполовину. Якщо ви помітили коричневі кінчики листя, це свідчить про недостатній полив, а жовте листя – про надмірний.

Регулярно протирайте листя, щоб видаляти пил і підтримувати його здоров'я. Видаляйте коричневе або мертве листя, оскільки скидання декількох листочків є нормальним явищем і звільняє місце для нового росту.

Поширені шкідники та хвороби

Червоний павутинний кліщ може становити загрозу для драконових дерев, адже, через нього, на листі дерева з’являється плямистість листя, а потім воно взагалі опадає. Звертайте увагу на тонке павутиння на стовбурі та оглядайте нижню сторону на наявність крихітних кліщів та яєць. Підвищення вологості повітря шляхом регулярного обприскування може допомогти в боротьбі з червоним павутинним кліщем, оскільки він живе і розвивається в сухих умовах.

Щитівки часто зустрічаються на стеблах або нижньому боці листя і можуть залишати після себе липку медвяну росу, яка може призвести до розвитку цвілі. Щитівку можна видалити вручну за допомогою нігтя великого пальця або за допомогою мильного спрею.

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