Як правильно доглядати за ділянкою: корисні порад для садівників-початківців

Садівництво – це корисне й приємне заняття для багатьох осіб, які люблять взаємодіяти з природою. Однак, щоб досягти бажаних результатів, потрібно уникати поширених помилок, які можуть перешкодити прогресу і звести нанівець ваші зусилля. UaPortal підготував кілька порад, які допоможуть вам у цьому.

Зробіть розминку перед фізичними навантаженнями

Перед саджанням рослин, обов’язково необхідно скопати землю. Одначе ці дії сприяють напруженню м'язів і навіть можуть призвести до болю в спині, якщо ви нормально не підготувалися до цього. Розігрійте своє тіло, виконавши прості вправи. Відтак ви запобігатимете перенапруженню м'язів та підготуєте тіло до фізичних навантажень.

Оцініть свій час, перш ніж братися за ділянку

Перш ніж розпочати цю справу, поміркуйте, чи маєте достатньо часу, щоб доглядати за ділянкою. Пам’ятайте, що спочатку потрібно розчистити територію від бур'янів, каміння, гілляччя і т. д. До того ж потрібно встановити навіси чи теплиці.

Окрім цього, ви регулярно повинні сіяти насіння, поливати його, прополювати, боротися зі шкідниками та хворобами. Тому, якщо у вас є сумніви щодо власних можливостей, розділіть ділянку з другом або почніть з меншого простору.

Боріться з бур'янами

Бур'яни можуть швидко заполонити весь сад, якщо залишити його без належного нагляду. Щоб запобігти цьому, регулярно висапуйте верхівки молодих однорічних бур'янів і видаляйте молоді багаторічні рослини, поки їхнє коріння ще не встигло прорости.

Правильно зберігайте інструменти

Якщо інструменти лежать на своїх місцях, то ви можете заощадити час і зусилля. Окрім цього, правильне зберігання допомагає підтримувати їх в доброму стані, а також це знижує ризик травм, спричинених неправильно розміщеними предметами.

Створіть безпечний притулок для диких тварин

Пам'ятайте, що в саді також можуть жити дикі тварини. Подбайте про їхній прихисток. Наприклад, якщо ви маєте ставок, то зробіть пологі схили або пандуси, щоб їжаки та інші дрібні звірі не тонули. До того ж не використовуйте сітки в горошок або будь-яких інших матеріалів, які можуть заплутати птахів, рептилій або ссавців. Не встановлюйте нові паркани або стіни, оскільки вони можуть порушити екологічні коридори в дикій природі й ускладнити доступ тварин до їжі.

Раніше, UaPortal поділився, чим полити петунії, щоб вони квітнули до пізньої осені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!