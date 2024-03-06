Як приготувати картоплю фрі, яка перевершить McDonald's: секрет в одному інгредієнті

Як дорослі, так і малеча обожнюють картоплю фрі. Звичайно, можна зайти в заклад фаст-фуду і замовити її там, але набагато краще приготувати її самостійно. Особливо, коли є один секрет, який зробить страву смачнішою ніж у McDonald's.

Можливо, ви думаєте, що картопля фрі — це дуже просто. Нарізати картоплю на смужки і обсмажити їх на олії. Але насправді це не так легко, як здається. Фрі, яку подають, наприклад, у McDonald's, смакує зовсім по-іншому.

Але є один дуже простий спосіб, який дозволить вам зробити ще смачнішу картоплю фрі у себе вдома. Вона буде дуже хрусткою. Вам потрібен тільки один продукт, про який розповіли у Pysznosci.pl.

В інтернеті існувала думка, що картоплю фрі в закладах фаст-фуду роблять з пюре, тому вона така ніжна всередині й хрустка ззовні. Але насправді секрет досконалої хрумкості в правильній техніці приготування.

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Зрозуміло, що на якість страви впливають складні технологічні процеси та спеціальне устаткування. Але вам не треба створювати все це вдома. Достатньо мати кукурудзяний крохмаль — і ви будете приємно вражені результатом.

Спочатку потрібно тоненько порізати овоч скибочками. Якщо зробити це занадто товсто, страва не буде такою смачною. Потім замочіть майбутню картоплю фрі в холодній воді з оцтом (пропорція 1:10) на півгодини. Це допоможе вивести зайвий крохмаль.

Після процедури викладіть скибочки на паперовий рушник і ретельно обсушіть. Потім посипте їх кукурудзяним крохмалем, використовуючи близько 1 ст. л. на 1 кг овочу. Тепер картопля готова до смаження в гарячій олії.

Пам'ятайте, не варто класти надто багато картоплі фрі до каструлі за один раз, бо тоді олія охолоне і страва буде варитися, а не смажитися.

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