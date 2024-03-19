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Як приготувати ніжне сирне печиво, яке буде танути у роті

Анастасія Крищук

Як приготувати ніжне сирне печиво, яке буде танути у роті

Сирне печиво – це більше, ніж просто солодощі, воно повертає до теплих спогадів про безтурботні дні дитинства. Його приємний запах та смак наповнюють серце щастям і затишком.

Ми разом з Телеграф поділимося з вами унікальним рецептом сирного печива. Воно вирізняється своєю легкістю у приготуванні, цікавою формою та чудовим смаком, який не залишить вас байдужими.

Необхідні інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 1 яйце
  • 200 г сиру
  • 250 г борошна
  • 1/2 ч. л. соди
  • Ваніль за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Збийте м’яке вершкове масло з цукром до отримання легкої, повітряної консистенції.
  2. Введіть в суміш яйце та повторно збийте.
  3. Сир включіть до масляно-цукрової маси, ретельно перемішайте.
  4. Борошно, просіяне разом з содою та ваніллю, поступово вмішуйте в сирну суміш до формування ніжного тіста.
  5. Обгорніть тісто у харчову плівку і помістіть у холодильник на півгодини.
  6. Розігрійте духовку до температури 180°C.
  7. Сформуйте з тіста невеликі кульки, розміром як волоський горіх, і розкладіть їх на деко, покрите пергаментом, злегка притиснувши їх долонею, щоб вийшли "поцілунки".
  8. Печіть протягом 15-20 хвилин до здобуття апетитного золотистого відтінку.

Додаткові поради:

  • Щоб надати тісту особливого смаку, спробуйте додати в нього волоські горіхи, сушені ягоди чи шматочки цукатів.
  • Для приготування кольорового печива, використовуйте харчові барвники, змішуючи їх з окремими порціями тіста.
  • Сирне печиво ідеально доповнить ваш ранковий чай, ароматну каву чи свіже молоко.

Не бійтеся вносити свої експерименти в рецепт печива, додаючи улюблені інгредієнти та створюючи оригінальні форми.

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно ніжне шарувате сирне печиво з вершковим ароматом.

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