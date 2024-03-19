Як приготувати ніжне сирне печиво, яке буде танути у роті

Сирне печиво – це більше, ніж просто солодощі, воно повертає до теплих спогадів про безтурботні дні дитинства. Його приємний запах та смак наповнюють серце щастям і затишком.

Ми разом з Телеграф поділимося з вами унікальним рецептом сирного печива. Воно вирізняється своєю легкістю у приготуванні, цікавою формою та чудовим смаком, який не залишить вас байдужими.

Необхідні інгредієнти:

200 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

200 г сиру

250 г борошна

1/2 ч. л. соди

Ваніль за смаком

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Спосіб приготування:

Збийте м’яке вершкове масло з цукром до отримання легкої, повітряної консистенції. Введіть в суміш яйце та повторно збийте. Сир включіть до масляно-цукрової маси, ретельно перемішайте. Борошно, просіяне разом з содою та ваніллю, поступово вмішуйте в сирну суміш до формування ніжного тіста. Обгорніть тісто у харчову плівку і помістіть у холодильник на півгодини. Розігрійте духовку до температури 180°C. Сформуйте з тіста невеликі кульки, розміром як волоський горіх, і розкладіть їх на деко, покрите пергаментом, злегка притиснувши їх долонею, щоб вийшли "поцілунки". Печіть протягом 15-20 хвилин до здобуття апетитного золотистого відтінку.

Додаткові поради:

Щоб надати тісту особливого смаку, спробуйте додати в нього волоські горіхи, сушені ягоди чи шматочки цукатів.

Для приготування кольорового печива, використовуйте харчові барвники, змішуючи їх з окремими порціями тіста.

Сирне печиво ідеально доповнить ваш ранковий чай, ароматну каву чи свіже молоко.

Не бійтеся вносити свої експерименти в рецепт печива, додаючи улюблені інгредієнти та створюючи оригінальні форми.

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