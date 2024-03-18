Для ніжних та пишних котлет: як приготувати секретний 'повітряний' фарш

Приготувати котлети, що будуть танути у роті, простіше ніж вам здається. У цьому допоможе лайфхак, який зробить їх пишними та повітряними.

Секрет полягає у використанні спеціальної яєчної суміші, що додається до м’ясного фаршу, надаючи котлетам вражаючу ніжність. Про це розповідає Pixelinform.

Як приготувати ніжні котлети

Для приготування ідеальних котлет з кілограма м’ясного фаршу рекомендується використовувати два яйця та одну або дві головки цибулі. Ці інгредієнти забезпечать неперевершену м’якість, соковитість і пишність готових котлет. Для смаку також потрібно додати декілька зубчиків часнику, трохи солі, мелений чорний перець та інші спеції на ваш вибір.

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Починаємо з того, що беремо яйця, нарізану цибулю, часник, сіль і обрані спеції. Все це змішуємо у блендері протягом однієї-двох хвилин до однорідності. Отриману суміш вливаємо у фарш і добре перемішуємо. Потім даємо йому відпочити на 10-15 хвилин, після чого можна починати формування і смаження котлет.

Завдяки цій суміші, ви отримаєте котлети, які будуть завжди м’якими, пухкими та надзвичайно смачними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три прості лайфхаки, які допоможуть приготувати котлети як в ресторані.

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