Як приготувати солодкий десерт без яєць і тіста: простий рецепт пирога з манкою і сезонними фруктами
Пиріг може бути як з ягідною, так і з фруктовою начинкою та не потребує замішування тіста, тому цей рецепт дуже економить час. Також в ньому немає яєць, яких часто бракує в холодильнику, саме в той момент, коли хочеться щось спекти. Смак пирога схожий на випічку з пісочного тіста і дуже гарно поєднується з чаєм або кавою.
Як приготувати пиріг з манкою та без замішування тіста
Інгредієнти
Яблука (будь-яка інша начинка за смаком) — 2 шт.
Борошно — 1 скл.
Манка — ½ скл.
Цукор — ½−1 скл.
Вершкове масло — 100 г
Розпушувач — ½ ч. л.
Сіль — дрібка
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Процес приготування
У великій мисці змішайте борошно, манку, цукор, сіль та розпушувач.
Очистіть яблука і потріть їх на великій тертці. Полийте їх трохи лимонним соком і, при бажанні, додайте трішки кориці.
Не потрібно віджимати сік з яблук для цього рецепту.
Покладіть пергамент на дно форми для випікання та змастіть її боки маслом.
Розподіліть готову суху суміш на три частини й висипте одну з них на підготовлену форму.
Шар суміші має бути тонким.
Зверху викладіть шар з половини натертих яблук.
Потім повторіть послідовність: суміш, яблука, суміш.
Наріжте масло тоненькими слайсами та розкладіть їх по верхньому шару суміші, щоб вони все покрили.
Нагрійте духовку до 180 градусів і запікайте пиріг 35−40 хвилин.
За бажанням, посипте готову випічку пудрою.
Приємного апетиту!
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