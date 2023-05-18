Як залучити гроші і відлякати невдачу: унікальні забобони Філіппін

UAportal підготував статтю про забобони, характерні тільки для Філіппін та їх регіону. Забобони відіграють цікаву роль культурі, багато повір'я глибоко вкоренилися у повсякденні їхніх жителів.

Філіппіни – країна, багата на різноманітні забобони, що відображають змішання корінного населення, малайців, китайців та іспанців. Ці забобони мають величезне значення в житті філіппінців, визначаючи їхні дії та рішення.

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"Пагпаг" – відраза невдачі

Одним із популярних забобонів на Філіппінах є "пагпаг", яке радить людям не ходити прямо додому після відвідин похорону. Вважається, що злі духи чи невдачі можуть переслідувати їх. Натомість вони практикують "пагпаг" - ритуал відвідування іншого місця, наприклад, магазину або ресторану, щоб струсити з себе негативну енергію. Це забобон демонструє глибоко вкорінену віру в духів і важливість відганяти нещастя.

"Памахіїн" – забобонні повір'я

Під "Памахіїн" мається на увазі набір забобонів, які передаються з покоління до покоління на Філіппінах. Ці забобони охоплюють широкий спектр вірувань, наприклад, не підмітати півночі, що, за повір'ями, забирає успіх. Інші приклади включають повір'я, що якщо покласти сумку або гаманець на підлогу, то це призведе до фінансових втрат, або що стрижка нігтів вночі принесе нещастя. Ці забобонні повір'я демонструють схильність філіппінців до обережності та прагнення залучити позитивну енергію.

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"Мано по" – повага до старших

"Мано по" – це унікальні філіппінські забобони, засновані на повазі до старших. Зазвичай молоді люди беруть руку старшого члена сім'ї та підносять її до чола на знак поваги. Вважається, що цей жест дарує благословення і успіх тому, хто пропонує "мано". Це забобон підкреслює значення сімейних зв'язків і важливість шанування мудрості та керівництва старших поколінь.

"Усог" – погане око

Забобона "Усог" відноситься до віри в погане око, яка існує в багатьох культурах світу. На Філіппінах вважається, що деякі люди мають здатність завдавати шкоди чи нещастя, кидаючи заздрісний чи недоброзичливий погляд. Для захисту від пристріту філіппінці використовують різні практики, наприклад, вимовляють фразу "табі-табі по", щоб попросити у духів дозволу пройти повз, або носять амулети та талісмани.

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