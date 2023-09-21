Як розпізнати заздрісника: 4 приховані ознаки, які покажуть справжнє лице людини

Як визначити, що вам заздрять

Заздрість – це дуже негативна емоція, яка може виникати як в особистих, так і в професійних стосунках. Uaportal підготував корисні поради, які допоможуть будувати здорові та міцні стосунки.

Звертайте увагу на мову тіла

Цю негативну емоцію часто можна виявити за допомогою невербальних сигналів. Зверніть увагу на такі ознаки, як схрещені руки, напружений вираз обличчя або уникнення зорового контакту. Така поведінка може свідчити про те, що хтось вам заздрить.

Прислухайтеся до їхніх коментарів

Такі люди можуть робити пасивно-агресивні або завуальовані компліменти. Заздрісники також будуть робити негативні зауваження щодо чужих досягнень або намагатися применшити успіхи інших. Вони завжди прагнуть знецінити будь-чиї здобутки, щоб покращити власне самопочуття.

Спостерігайте за їхньою активністю в соціальних мережах

Люди можуть проявляти ознаки заздрості навіть у соціальних мережах. Вони будуть постійно порівнювати себе з вами, писати негативні коментарі до постів або намагатися копіювати чужий стиль або діяльність.

Прислухайтеся до своєї інтуїції

Якщо ви відчуваєте, що хтось вам заздрить, важливо довіритися власній інтуїції. Хоча важливо знайти докази й поспостерігати за поведінкою співрозмовника, внутрішнє відчуття часто може дати цінну інформацію про динаміку стосунків.

Раніше, UaPortal поділився, як дізнатися, що ви викликаєте роздратування в співрозмовника.

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