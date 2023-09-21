Как распознать завистника: 4 скрытые признаки, которые покажут истинное лицо человека

Зависть – очень негативная эмоция, которая может возникать как в личных, так и в профессиональных отношениях. Uaportal подготовил полезные советы, которые помогут строить здоровые и крепкие отношения.

Обращайте внимание на язык тела

Эту отрицательную эмоцию часто можно обнаружить с помощью невербальных сигналов. Обратите внимание на такие признаки, как скрещенные руки, напряженное выражение лица или избегание зрительного контакта. Такое поведение может свидетельствовать о том, что кто-то вам завидует.

Прислушайтесь к их комментариям

Такие люди могут делать пассивно агрессивные или завуалированные комплименты. Завистники также будут делать негативные замечания по поводу чужих достижений или пытаться преуменьшить успехи других. Они всегда стремятся обесценить чьи-либо достижения, чтобы улучшить собственное самочувствие.

Наблюдайте за их активностью в социальных сетях

Люди могут проявлять признаки зависти даже в социальных сетях. Они будут постоянно сравнивать себя с вами, писать отрицательные комментарии к постам или пытаться копировать чужой стиль или деятельность.

Прислушайтесь к своей интуиции

Если вы чувствуете, что кто-то завидует вам, важно довериться собственной интуиции. Хотя важно найти доказательства и наблюдать за поведением собеседника, внутреннее чувство часто может дать ценную информацию о динамике отношений.

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