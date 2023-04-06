Як слід боротися з безсонням: прості поради

У сучасному швидко мінливому світі важливо мати достатньо відпочинку та сну для підтримки свого фізичного та психічного здоров'я. Однак безсоння може бути неприємним станом, який заважає людям висипатися. UAportal підготував практичні та новаторські поради, які допоможуть у боротьбі з безсонням.

Дотримуйтесь постійного графіка сну

Одним із ефективних способів боротьби з безсонням є встановлення регулярного графіка сну. Для цього потрібно лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні.

Таким чином, організм зможе виробити природний цикл сну та неспання, який сприятиме поліпшенню якості та тривалості сну. Також важливо уникати денного сну і обмежити вплив яскравого світла вночі, особливо від електронних пристроїв, оскільки це може порушити внутрішній годинник організму та утруднити засинання.

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Випрацюйте режим релаксації перед сном

Ще одна корисна порада щодо боротьби з безсонням – виробити режим релаксації перед сном. Це можуть бути заняття, які допоможуть вам розслабитися та підготуватися до сну, наприклад, прийняття теплої ванни, читання книги, медитація чи легкі вправи на розтяжку. Уникайте стимулювальних занять, таких як перегляд телевізора або використання електронних пристроїв, оскільки вони можуть завадити вашому засинанню.

Що допоможе заспокоїтись перед сном

Також необхідно уникати кофеїну, нікотину та алкоголю перед сном, оскільки вони можуть порушити режим засинання. Натомість краще випити теплий напій без кофеїну, наприклад, трав'яний чай або тепле молоко, які допоможуть вам розслабитися.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Тетяна Баран, лікар офтальмолог, оптометрист та член ESCRS (європейська асоціація катарактальних та рефракційних хірургів), розповіла про сім порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

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