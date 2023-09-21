Як створити ефективний засіб проти попелиці: допоможе один засіб

Досвідчені садівники зазвичай використовують нашатирний спирт як добриво для збагачення ґрунту азотом. Однак його застосування виходить за рамки цього, оскільки аміак є високоефективним засобом для знищення шкідників. UAportal розповів, як правильно використовувати нашатирний спирт, щоб позбутися попелиці.

Дія нашатирного спирту в боротьбі з попелицею

На думку досвідчених садівників, нашатирний спирт має подвійний вплив на попелицю. По-перше, різкий запах аміаку дратує шкідників, а по-друге, коли розчин потрапляє на комах, він паралізує їх, що призводить до швидкої загибелі.

Його можна застосовувати на будь-якій стадії розвитку культури. Активні компоненти аміаку не накопичуються в листі, швидко розсіюються, забезпечуючи при цьому позакореневе підживлення. Хоча він найефективніший у першій половині літа, його можна з обережністю використовувати й наприкінці сезону.

Нашатирний спирт від попелиці на картоплі та інших ягодах

Традиційні рецепти включають не тільки нашатирний спирт, а й додаткові компоненти, які покращують прилипання розчину до листя. Додавання рідкого мила або засобу для миття посуду ще більше посилює ефективність аміаку проти попелиці на персикових деревах та інших рослинах.

Щоб створити народний інсектицид з використанням аміачного спирту від мурах і попелиці, виконайте такі дії:

Розведіть 2 столові ложки 100% аміаку в 10 літрах води.

Додайте 2 столові ложки рідкого компонента для кращого прилипання (наприклад, мило, гель для душу або засіб для миття посуду).

Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.

Ретельно обприскайте рослини.

Застосовуйте засіб рано-вранці або пізно ввечері, щоб мінімізувати потенційну шкоду для саджанців. Окрім цього, зверніть особливу увагу на нижню сторону листя, оскільки попелиця зазвичай ховається саме там.

Чи може нашатирний спирт допомогти від попелиці на трояндах

Щоб побороти попелицю на листі троянд, ви також можете використовувати нашатирний спирт. Ось як слід його розвести:

Розведіть 2 столові ложки розчину нашатирного спирту в 1 літрі води.

Додайте 2 столові ложки рідкого мила.

Перемішайте розчин у відрі, що містить 8-10 літрів води.

Цим м'яким розчином можна обприскувати троянди раз на тиждень. Досвідчені садівники повідомляють, що попелиця зникає вже після першої обробки. До того ж цей метод може бути профілактичним, якщо попелиця ще не з'явилася.

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