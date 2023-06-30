Як впоратися з безсонням: три корисні поради

Під час сну наш організм відновлює сили та черпає необхідну енергію для денної активності. Одначе, що робити, коли тіло не хоче відпочивати? UAportal підготував корисні поради про те, як впоратися з безсонням та покращити загальне самопочуття.

Встановіть режим сну

Правильний режим дня може значно підвищити ваші шанси на гарний сон. Спочатку визначте певний період відпочинку до та після спання навіть у вихідні. Це допоможе налаштувати внутрішній годинник, а також полегшити засинання та пробудження без будильників. Увечері спробуйте розслабитися: почитайте книги, прийміть теплу ванну або помедитуйте. Ці заняття можуть стати сигналом для вашого мозку, що настав час відпочити.

Якщо вам важко заснути, спробуйте повільно та глибоко вдихнути через ніс, затримати дихання на кілька секунд, а потім повільно видихнути через рот. Ця техніка допоможе розслабити тіло та заспокоїти розум.

Створіть сприятливі обставини для сну

Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо та комфортно. Подумайте про використання затемнених штор або маски для очей, щоб уникнути небажаного світла, яке може порушити ваш сон. Якщо ви добре чуєте зовнішні звуки, спробуйте використати вушну затичку або прилад для створення білого шуму, щоб заглушити перешкоди.

Інвестуйте в зручний матрац, який забезпечує достатню підтримку вашого тіла, і використовуйте подушки, які відповідають позі сну. Експериментуйте з різними рівнями жорсткості, поки не знайдете те, що підходить вам найкраще.

Дотримуйтесь гігієни сну

Увечері не вживайте кофеїн, нікотин та алкоголь, оскільки вони впливають на нервову систему та можуть спричинити безсоння або фрагментарний сон.

Електронні пристрої, такі як смартфони, планшети та ноутбуки, випромінюють синє світло, яке може перешкоджати вироблення мелатоніну – гормону, що регулює сон. Тому краще не використовуйте ґаджетів принаймні за годину до спання. Натомість займіться улюбленою справою: почитайте книгу, послухайте музику, що заспокоює, або зробіть легкі вправи на розтяжку.

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