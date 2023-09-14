Як справитись з емоціями, коли все навколо дратує: пʼять корисних порад

UAportal підготував практичні поради, які допоможуть подолати дратівливість, коли здається, що все навколо тільки погіршується. Пропонуємо стратегії, які допоможуть відновити контроль над емоціями та реагувати на подразники у більш позитивний та конструктивний спосіб.

Практикуйте усвідомленість

Перебуваючи в теперішньому моменті та спостерігаючи за думками й емоціями без осуду, можна краще зрозуміти, що провокує дратівливість. Щодня приділяйте кілька хвилин, щоб спокійно посидіти і зосередитися на диханні.

Звертайте увагу на будь-які відчуття чи емоції, що виникають, і просто спостерігайте за ними, не реагуючи. Ця практика може допомогти розвинути почуття спокою і відстороненості, що дозволить більш виважено і контрольовано реагувати на подразники.

Регулярні фізичні вправи

Фізична активність вивільняє ендорфіни, які є природними стимуляторами настрою. Незалежно від того, чи це пробіжка, чи заняття йогою, чи участь у командних видах спорту, корисно знайти заняття, яке приносить задоволення, і зробити його регулярною частиною свого розпорядку дня.

Турбота про себе

Коли людина відчуває себе роздратованою, дуже важливо зробити крок назад і оцінити свої потреби. Чи є серед пріоритетів достатня кількість сну, повноцінне харчування та час для занять, які приносять радість і розслаблення?

Задовольнивши ці базові потреби, можна краще контролювати дратівливість і покращити загальний настрій. Важливо зробити догляд за собою головним пріоритетом і дозволити собі робити перерви та займатися діяльністю, яка відновлює сили.

Виявляйте негативні стереотипи мислення

Часто думки можуть посилювати і спотворювати переживання, що призводить до посилення розчарування і дратівливості. Корисною може бути практика когнітивного рефреймінгу, тобто зміна сприйняття, коли потрібно ставити під сумнів і замінювати негативні думки на більш позитивні та реалістичні.

Наприклад, якщо людина думає: "Все йде не так, як треба", поставте під сумнів цю думку, запитавши: "Чи справді все йде не так, чи є речі, які йдуть добре?". Переосмислюючи погляди, можна змінити перспективу і зменшити дратівливість.

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Пошук підтримки від інших

Розмова з другом, якому довіряєте, членом сім'ї або терапевтом може надати цінну допомогу та змінити точку зору. Вони можуть запропонувати настанови та підтримку під час подолання дратівливості.

Крім того, звернення за професійною допомогою може надати додаткові ресурси та стратегії вирішення проблеми. Пам'ятайте, що не варто боротися з дратівливістю наодинці, а звернення за підтримкою є ознакою сили.

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