Як спалити 100 кілокалорій за 10 хвилин: три ефективні поради, які змінять вашу фігуру вже через місяць тренувань

Ви не займаєтеся спортом, тому що не маєте часу або не хочете ходити в зал? UAportal підготував рекомендації, які допоможуть вам спалити 100 кілокалорій лише за 10 хвилин, періодично виконуючи прості вправи вдома.

Високоінтенсивні інтервальні тренування (High-intensity interval training, HIIT)

Це ефективний метод тренування, що поєднує короткі серії інтенсивних навантажень із невеличкими періодами відновлення. Його можна виконувати різними способами. Наприклад, бігом, їздою велосипедом або вправами з вагою тіла. Ваша ціль – викластися на максимуму під час інтенсивних інтервалів, а опісля – добре відновитися. Дослідження показали, що HIIT спалює значну кількість калорій за короткий час. Тому таке тренування чудово підходить для зайнятих людей.

Особливу увагу приділяйте спринтерським інтервалам. Знайдіть рівний майданчик, наприклад, трек або порожню дорогу. Біжіть якнайшвидше протягом 30 секунд, а протягом наступних – відпочивайте та відновлюйте сили за допомогою ходьби або повільного бігу підтюпцем. Повторюйте цей цикл упродовж 10 хвилин. Ви здивуєтеся, скільки кілокалорій ви зможете спалити за такий короткий час.

Стрибки зі скакалкою

Це веселий та ефективний спосіб спалити калорії та покращити серцево-судинну систему. Для таких тренувань потрібне мінімального обладнання. До того ж займатися можна практично в будь-якому місці. Інтенсивні стрибки зі скакалкою залучають численні групи м'язів та підвищують частоту серцевих скорочень. Це призводить до значного спалювання калорій.

Встановіть таймер на 10 хвилин та почніть стрибати на скакалці у помірному темпі. Коли вам стане зручніше, збільште інтенсивність, додавши подвійні підтягування чи стрибки із чергуванням ніг. Ви будете вражені кількістю кілокалорій, які можна спалити за допомогою цієї простої, але ефективної вправи.

Кругові тренування

Кругове тренування передбачає виконання серії вправ один за одним з невеликою перервою між ними. Цей метод збільшить частоту серцевих скорочень та водночас вплине на кілька груп м'язів.

Щоб застосувати цю пораду, складіть схему з п'яти-шести вправ, які проробляють різні частини тіла. Наприклад, присідання, віджимання, випади, та планка. Виконуйте кожне завдання протягом однієї хвилини, переходячи від одного до іншого без відпочинку. Повторіть схему тричі. Відтак ви отримаєте інтенсивне та економічне за часом тренування, яке допоможе вам швидко спалити калорії.

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