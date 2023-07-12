Как сжечь 100 килокалорий за 10 минут: три эффективных совета, которые изменят вашу фигуру уже через месяц тренировок

Вы не занимаетесь спортом, потому что нет времени или не хотите ходить в зал? UAportal подготовил рекомендации, которые помогут вам сжечь 100 килокалорий всего за 10 минут, периодически выполняя простые упражнения на дому. Достигни свои фитнес-цели без длительных тренировок или дорогих абонементов в спортзале.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (High-intensity interval training, HIIT)

Это эффективный метод тренировки, объединяющий короткие серии интенсивных нагрузок с небольшими периодами восстановления. Его можно выполнять разными способами. Например, бегом, ездой на велосипеде или упражнениями с весом тела. Ваша цель – выложиться на максимуме во время интенсивных интервалов, а потом – хорошо восстановиться. Исследования показали, что HIIT сжигает много калорий за короткое время. Поэтому такая тренировка отлично подходит для занятых людей.

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Особое внимание уделяйте спринтерским интервалам. Найдите ровную площадку, например, трек или пустую дорогу. Бегите как можно быстрее в течение 30 секунд, а в последующие – отдыхайте и восстанавливайте силы с помощью ходьбы или медленного бега трусцой. Повторяйте этот цикл в течение 10 минут. Вы удивитесь, сколько килокалорий вы сможете сжечь за столь короткое время.

Прыжки со скакалкой

Это веселый и эффективный способ сжечь калории и улучшить сердечно-сосудистую систему. Для таких тренировок требуется минимальное оборудование. К тому же, заниматься можно практически в любом месте. Интенсивные прыжки со скакалкой завлекают бессчетные группы мускул и увеличивают частоту сердечных сокращений. Это приводит к значительному сжиганию калорий.

Установите таймер на 10 минут и начните прыгать на скакалке в умеренном темпе. Когда вам станет удобнее, увеличьте интенсивность, добавив двойные подтягивания или прыжки с чередованием ног. Вы будете поражены количеством килокалорий, которые можно сжечь с помощью этого простого, но эффективного упражнения.

Круговые тренировки

Круговая тренировка предполагает выполнение серии упражнений один за другим с небольшим перерывом между ними. Этот метод увеличит частоту сердечных сокращений и одновременно повлияет на несколько групп мышц.

Чтобы применить этот совет, составьте схему из пяти-шести упражнений, проделывающих разные части тела. Например, приседания, отжим, выпады и планка. Выполняйте каждое задание в течение одной минуты, переходя от одного к другому без отдыха. Повторите схему три раза. Следовательно, вы получите интенсивную и экономичную по времени тренировку, которая поможет вам быстро сжечь калории.

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