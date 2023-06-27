Як уберегтися від комарів у заміському будинку: дієві поради

Якщо ви полюбляєте працювати або відпочивати в заміських будинках, то, напевно, знаєте, як набридливі комарі можуть зіпсувати враження від теплих літніх вечорів. Однак, попри хімічні репеленти, існують інші способи боротьби з цими настирливими комахами. UAportal підготував список порад, як захистися від надокучливих мушок.

Запобігання розмноженню комарів

Щоб запобігти розмноженню комарів, необхідно вжити певних запобіжних заходів. Спершу слід переконатися, що на території вашого будинку посудини з водою щільно закриті. Будь-яку воду, навіть невелику калюжу, комарі вважають ідеальним місцем для розмноження. Якщо унеможливити їм доступ до джерел води, комашок стане менше.

Регулярно міняйте воду

Якщо на ділянці є басейни або саморобні ставки, дуже важливо щотижня міняти воду або додавати спеціальні біологічні препарати. Цим ви порушуєте цикл розмноження личинок комарів, перешкоджаючи зростанню їхньої популяції.

Підтримка охайного ландшафту

Доглядайте за своєю ділянкою, аби зменшити популяцію комарів. Стежте, щоб біля вашого будинку не було високої трави або чагарників, оскільки вони є укриттям для комарів. Підтримуючи акуратний газон та підстригаючи рослинність, ви зможете зменшити кількість місць, в яких вони ховаються, та знизити ймовірність зустрічі з ними.

Природні репеленти

Деякі рослини мають природні властивості, що відлякують комарів. Посадіть у своєму квітнику, наприклад, лаванду, календулу та базилік. Ці квіти не лише підвищать естетичну привабливість вашого саду, а й допоможуть у боротьбі з комарами: різкий аромат цих рослин відлякує комах.

Захист тіла

Якщо комарі все-таки можуть наблизитися до вас, дуже важливо захистити своє тіло. Дієвим методом у боротьбі є застосування натуральної камфорної олії, яка ефективно відлякує комах. Невелику кількість камфорної олії треба наносити на відкриті ділянки шкіри.

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