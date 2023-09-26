Як прибрати неприємний запах у холодильнику: корисні лайфхаки

У сучасному швидкоплинному світі люди постійно шукають способи спростити життя і зробити завдання більш досяжними. UAportal підготував корисні лайфхаки, які допоможуть позбутися неприємного запаху в холодильнику, забезпечити свіжість і приємний аромат.

Харчова сода та оцет

Необхідно дістати з холодильника всі продукти і вимкнути його з розетки. Паста робиться, змішавши рівні частини харчової соди та оцту. Пасту необхідно нанести на внутрішні поверхні, включаючи полиці та шухляди, і залишити на 15 хвилин, щоб вона поглинула неприємні запахи.

Протерти поверхні вологою ганчіркою або губкою, після цього ретельно промити і висушити холодильник, перш ніж вмикати його назад і класти продукти.

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Активоване вугілля

Активоване вугілля відоме своїми властивостями поглинати та нейтралізувати запахи.

Вугілля в необхідно покласти в миску або контейнер і поставити ємність в холодильник. Залишити його там на кілька днів, щоб воно поглинуло запахи, і регулярно замінювати його для оптимальної ефективності.

Використовуйте кавову гущу

Замість того, щоб викидати використану кавову гущу, слід покласти її в миску або контейнер і залишити в холодильнику на кілька днів, а потім замінити свіжою гущею. Вона поглинає та нейтралізує неприємні запахи.

Цей метод не тільки усуває неприємні запахи, але й залишає приємний кавовий аромат у холодильнику.

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